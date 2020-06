Fed laat zon boven beurs volop schijnen

De AEX stond om elf uur 2,3% hoger op 554,4 punten. De AMX steeg 2,6% naar 754,8 punten.

De overige Europese beursgraadmeters schoten ook omhoog. De Brits FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 2,4%, 2,5% en 2,2%.

De indexfutures wezen op een 1,1% tot 1,6% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de winsten van 0,6% tot 1,4% op maandag.

De Aziatische beurzen gingen vanochtend flink vooruit. De Japanse Nikkei-index eindigde 4,9% hoger. De Bank of Japan schroefde de omvang van zijn steunpakket aan bedrijven op van $700 miljard naar $1 biljoen.

De bedrukte stemming op maandag in reactie op een virusuitbraak in Peking verdween als sneeuw achter de zon, nadat de Amerikaanse centrale bank aankondigde individuele bedrijfsobligaties op te gaan kopen als onderdeel van zijn stimuleringsprogramma.

Persbureau Bloomberg meldde daarnaast dat de Amerikaanse regering voor bijna $1 biljoen aan financiering voor infrastructuur wil vrijmaken.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gingen ABN Amro en staalproducent ArcelorMittal met plussen van 6,8% en 6,4% aan kop.

Just Eat Takeaway klom 4,6%, geholpen door een koopadvies van Bank of America. Vorige week ging de maaltijdenbezorgdienst onderuit na de aankondiging van een grote overname in de VS.

Shell steeg 2,8%. ING heeft het koersdoel voor de energiegigant tot €16,50 verlaagd en zijn houdadvies herhaald.

Adyen won 1,9%. De betalingsdienstverlener heeft Amazon Pay als betaalmethode toegevoegd aan zijn platform.

Bij de middelgrote fondsen gingen kunstmestproducent OCI en ingenieursbureau Arcadis met plussen van 6,2% en 5,7% aan kop.

NSI bleef achter met een minimale plus van 0,1%. Het vastgoedfonds liet weten in het lopende kwartaal al een groot deel van zijn huurinkomsten te hebben binnengehaald.

Smallcap Alfen won 1,3%. De laadpalenleverancier heeft bij institutionele beleggers 1,75 miljoen nieuwe aandelen geplaatst tegen een prijs van €29, 6,6% onder de slotkoers van maandag.

Nedap pakte er 3,8% bij. Puma-dochter Stichd gaat een softwareplatform van het technologiebedrijf gebruiken om zijn artikelen van het magazijn tot de levering aan zijn klanten te volgen.

JDE Peet's, dat eind mei de gang naar de lokale markt maakte, steeg 0,7%. Jefferies heeft een verkoopadvies gegeven aan het moederbedrijf van Douwe Egberts. De zakenbank rekent op margedruk door de groeiende concurrentie.

