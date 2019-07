Recalcico: weg vrij voor vergoeding Xeikon

Amsterdam - Recalcico Beheer ziet de weg vrij voor een schadevergoeding in verband met de slepende zaak over wanbeleid bij het voormalige beursfonds Xeikon. Dat stelt belegger Frans Faas van Recalcico Beheer na een arrest van de Hoge Raad. Daarin wordt volgens hem bevestigd dat Xeikon bij de overname door Bencis in 2013, de belangen van de aandeelhouders onvoldoende behartigde en zich derhalve schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid.