Rabohouders krijgen definitief uitkering in certificaten

De certificaathouders kunnen hun extra stukken vanaf 9 december tegemoetzien, zo maakte Rabobank maandagmorgen bekend. De nieuwe certificaten krijgen een waarde van omgerekend €1,625 en nominale waarde van €25 per stuk.

De Europese Centrale Bank (ECB) eiste dit jaar van banken dat zij de winstuitkeringen voorlopig in kas zouden houden. Op die manier konden banken door de coronacrisis in problemen gekomen klanten kunnen helpen en nieuwe leningen blijven uitschrijven. Rabobank moest hierdoor de uitkeringen op de Rabocertificaten schrappen. „Zo’n aanbeveling van de toezichthouders is niet vrijblijvend”, benadrukte chief financial officer (cfo) Bas Brouwers.

Rabobank vroeg aan de ECB toestemming om een uitkering in certificaten mogelijk te maken. De voorgenomen €1,625 per certificaat van nominaal €25 komt overeen met het jaarlijkse bedrag dat Rabobank gewoonlijk in contanten uitkeert.