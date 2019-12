Europese beurzen dicht op eerste kerstdag

De Amerikaanse beurzen zijn op eerste kerstdag eveneens gesloten, maar die zijn op tweede kerstdag wel open. In Tokio is de handel deze week wel 'normaal'. De toonaangevende Nikkei-index eindigde woensdag met een kleine min, na een zeer rustige handelsdag.

Dinsdag liet de Amsterdamse aandelenbeurs weinig beweging zien, in een verkorte sessie. De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie hoger op 609,33 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 911,60 punten. De beurs in Parijs eindigde ongewijzigd. Op de Londense beurs, waar tot 13:30 uur werd gehandeld, won de FTSE-index 0,1 procent. De hoofdindex in Madrid zakte een fractie.

Wall Street kent dinsdag ook een halve beursdag. De Dow-Jonesindex sloot om 19.00 uur (Nederlandse tijd) met een min van 0,1 procent op 28.515,45 punten. De breed samengestelde S&P leverde een fractie in tot 3223,38 punten. De Nasdaq steeg 0,1 procent tot 8952,88 punten.