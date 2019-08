ING stopt volgen Binck na overname door Saxo

ING had een hold-advies op het aandeel, en zet dat oordeel nu op 'not rated'. Het aandeel BinckBank, waarvan nog een klein plukje genoteerd is op Beursplein 5, stond vrijdag omstreeks 09.35 uur onveranderd op 6,35 euro.

Saxo heeft ruim 95 procent van de aandelen BinckBank in handen. De zogeheten na-aanmeldingstermijn loopt inmiddels en duurt tot 14 augustus 17.40 uur.