Vertrekkende Verhagen: ’Politiek gekissebis over stikstof is grootste probleem voor bouw’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Maxime Verhagen: ’Elke grasspriet is heilig voor provincies’ Ⓒ foto SERGE LIGTENBERG

Zoetermeer - Als er niet een garantiefonds komt voor de bouw, dan zal de huizenbouw over twee jaar inzakken. Dat zegt vertrekkend topman Maxime Verhagen van Bouwend Nederland in gesprek met De Telegraaf. ’Politiek gekissebis’ over de stikstofcrisis is volgens hem het grootste probleem voor de stilliggende bouw. Er worden in een aantal provincies geen vergunningen meer verstrekt. In zijn tijd als leider holde de bouw van crisis naar crisis. Positief is dat de bouwproductie met meer dan 40% steeg in die tijd, aldus Verhagen, die in verband met het werk van zijn vrouw een jaar op Bonaire gaat wonen.