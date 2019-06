Vaderdag: Papa krijgt weer sokken

Daarnaast is ook de Chromecast 3 van Google, een gadget waarmee films, muziek en websites naar de tv zijn te streamen.

Boeken zitten dit jaar niet meer in de cadeau top tien. Vorig jaar waren er van de tien populairste cadeaus nog zeven een boek. Dat was toen mede te danken aan goed verkopende voetbalboeken als Dirk Kuyt en Inside.

Boormachines

Concurrent Coolblue houdt geen speciale Vaderdagsaankopen bij, maar meldt dat de afgelopen dagen veel boormachines, powerbanks en airpods zijn verkocht.

Net zoals bij andere feestdagen lijkt het gemak van online winkelen ook tot late aankopen aan te zetten. Zo merkte Bol.com in België, waar Vaderdag afgelopen zondag viel, dat er op de vrijdag vooraf een piek was in bestellingen van typische vaderdagproducten. Zo druk als rond Sinterklaas en Kerstmis was het echter niet.