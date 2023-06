Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Afrika kan economisch snelst groeiende werelddeel worden

Door Jan Maarten Slagter

In Tanzania en andere Afrikaanse landen wordt flink geïnvesteerd in nieuwe bruggen, wegen, luchthavens en spoorverbindingen. Ⓒ ANP/HH

De één na de andere spreker sloot ermee af: als jullie nog een paar dagen over hebben na dit congres, ga dan het land in, op safari, of juist naar de fraaie kust. Of kom anders terug met je familie. Dat is nog beter. Hoe dan ook: kom je euro’s of dollars hier uitgeven, in het fraaie Tanzania. We kunnen het goed gebruiken en jullie krijgen er de vakantie van je leven voor terug.