Luxe automerk Bentley geeft gas in elektrificatie

De luxemerk van moederbedrijf Volkswagen wil vanaf 2024 al voor elk model ook een hybride variant op de markt hebben. In 2026 moeten dat alleen hybride en stekkerauto’s zijn, aldus Bentley-topman Adrian Hallmark in een toelichting woensdag eind van de middag. Het plan is onderdeel van een investering van 2,5 miljard pond (€3 miljard) die Volkswagen steekt in modernisering en verduurzaming van de fabriek in Crewe, ten zuidoosten van Liverpool.

Hallmark is niet bang dat de Bentley-rijder zijn rug toekeert naar het merk, omdat die niet wil afkicken van het geluid en de trillingen van zijn 12-cilinder. „Nu al is 20% van de verkochte auto’s een hybride. Onze klanten willen heel graag de stap maken naar elektrisch.”

Verkooprecord

De topman voelt zich daarbij gesterkt door de verkopen afgelopen jaar die een absoluut record bereikten. In 2021 wisten 14.695 nieuwe Bentleys hun weg naar de klant te vinden, een stijging van bijna een derde ten opzichte van het jaar ervoor. „En die stijging zet ook dit jaar door en verwachten wij weer een record te boeken”, aldus Hallmark.

Voor de 4000 werknemers in Crewe en de Britse regering is het groene licht die het Duitse moederbedrijf aan de investering hebben gegeven een enorme opsteker. Zij hebben er alles aan gedaan om de fabriek open te houden.

De productie in het Verenigd Koninkrijk werd bedreigd door de Brexit en de veel sneller dan verwachte verschuiving van fossiel aangedreven auto’s naar elektrische modellen. Volkswagen gaf in 2019 aan zich met alle merken te committeren aan de uitstootregels van Brussel. De huidige Bentley-fabriek zou daar zonder miljardeninvestering nooit aan kunnen voldoen.

Range

Nu wil het bedrijf echter versnellen. Het bedrijf heeft al plug-in hybride varianten van zijn Bentayga SUV en de Flying Spur sedan geïntroduceerd. Bedoling is dat er elke vijf jaar vijf nieuwe elektrische modellen worden geïntroduceerd.

De ontwikkelaars van Bentley kunnen nu nog niet zeggen wat het bereik wordt van de loodzware Bentley met een batterijpakket. „Maar range is ook niet het belangrijkste voor onze klanten”, aldus de topman. „De snelheid van het laden is belangrijk. Daar zullen we dan ook veel aandacht aan besteden.”