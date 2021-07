Autodealerreus Pon neemt stierenspermaspecialist over

Voor Pon is Urus echter geen onbekende. Urus is in 2018 ontstaan door een fusie tussen het in 1995 door familie Pon opgerichte Koepon en het Amerikaanse CRI. Urus houdt hoofdkantoor in Madison in de Amerikaanse staat Wisconsin en heeft tweeduizend werknemers verdeeld over vijftien landen wereldwijd.

Software

Urus dat naast genetica verder producten ontwikkelt uit biest en wereldwijd marktleider is op het gebied van managementsoftware voor de melkveehouderij, is goed voor een jaaromzet van $392 miljoen in 2020 en levert aan zowel melkveehouders als vleesfokkers

Hoewel Pon in Nederland vooral bekend is als een van de grootste autodealerholding met de merken van Volkswagen, is de betrokkenheid van de familie bij de agrarische sector altijd groot geweest. Zo handelt Pon al in motoren voor landbouwmachines. Daarnaast is Wijnand Pon fervent boer en bezit hij meerdere boerderijen. De deal past dan ook in de diversificatie die Pon doorvoert. Zo verkoopt Pon bijvoorbeeld ook brandblussystemen.

Topman

De Nederlander Cees Hartmans is ceo van Urus. Vanaf 1 juli zal hij ook zitting nemen in de raad van bestuur van Pon Holdings. Urus en Pon maken niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid.