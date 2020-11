’We moeten doorgaan met ondernemen’

„We moeten doorgaan. We zijn door de eerste lockdown in het voorjaar hard getroffen maar de mooie zomer maakte de hotelbezetting enigszins goed. Nu is het weer heel moeilijk. Ik heb helaas met heel veel pijn in mijn hart personeel moeten ontslaan”, vertelt de hotelier. Op een verzoek om een tijdelijke verlaging van de 100.000 euro huur van parkeergarage Q-Park De Tolbrug (110 plekken) achter het hotel werd tot verbijstering van Rademaker door de eigenaren niet eens geantwoord, „terwijl die garage toch grotendeels leeg staat.”

Zangeres Mathaly Masclé en pianist Paul Poulissen in hotel Central.

Ze probeert via concerten, operadiners, samenwerking met winkels, musea, koffieverkoop vanaf het bordes, een bioscooparrangement en speciale aanbiedingen gasten te trekken. „Het gaat moeizaam.”

Goed gaat het daarentegen met het Noordbrabants Museum dat een kaskraker in huis heeft met de drie weken geleden geopende expositie Asjemenou! De tentoonstelling vertelt het verhaal van de naoorlogse Nederlandse populaire cultuur aan de hand van 100 voorwerpen. Van patatje kapsalon en Flippo tot de eerste DAF, de toekan van het Van der Valk hotelconcern en de pet van ome Willem.

Directeuren Huibert Wilschut en Mechtild Stultiens van Artishock Events & Marketing.

Diezelfde ome Willem, Edwin Rutten, sprak ook de coronaveilige audiotour in. De titel van de tentoonstelling is ontleend aan de uitroep van het nationale reclame-icoon Loeki de Leeuw. De expositie komt voort uit een wekelijkse rubriek in de Volkskrant.Ook op de expositie: het naambord van de fameuze New Kids-snackbar ’t Pleintje in het Brabantse Maaskantje. Directeur Charles de Mooij: „Het museum wist het nog net voor de sloop veilig te stellen voor de tentoonstelling.” Hoewel ook de museumsector erg te lijden heeft onder de coronacrisis, is directeur Charles de Mooij blij dat vrijwel dagelijks alle tickets zijn uitverkocht. De expositie is t/m 24 januari 2021.

Het Noordbrabants Museum besteedt overigens ook aandacht aan diegenen die in deze moeilijke periode níet in de gelegenheid zijn het museum te bezoeken. „Als bezoekers niet naar het museum kunnen, komt het museum naar de bezoekers. In samenwerking met de organisatie Club Goud worden replica’s van schilderijen uit de collectie van het Noordbrabants Museum in de vorm van pop-up exposities naar de Brabantse verzorgingshuizen gebracht. Datzelfde gebeurt landelijk in samenwerking met de stichting Museum Plus Bus.”

Het evenement De Bossche Winter dat in navolging van het succesvolle De Bossche Zomer wordt gehouden en actief inwoners bij activiteiten trekt, kan volgens creatief directeur Huibert Wilschut door de coronaregels alleen kleinschalig. „Je moet denken aan digitale winkelroutes opzetten, kerstbomen in wijken en kookworkshops door sterrenchef Edwin Kats van restaurant Noble (*). Carnaval vieren op 11 november is onmogelijk. Het traditionele Oeteldonks songfestival, het Kwèkfestijn, gaat nu online”, zegt Wilschut.

Hij en Artishock Events-eigenaar Mechtild Stultiens verhuizen per 1 januari met hun medewerkers naar het grote pand Parade 29 pal naast de kathedrale basiliek Sint-Jan. Het huurcontract voor minimaal twee jaar is afgelopen zondag getekend. Na enig speurwerk bleek dit met hoofdhuurder Joep Lisman van Arc en Ciel te zijn. Er zit op nummer 29 een huurcontract van zeven jaar. Dat zal een klap in het gezicht zijn van de pandeigenaren, Martijn Wagemakers en Joost Tuinman, die ook de panden op nummers 26, 27 en 28 hebben.

Zij maakten juist vorige week in het Brabants Dagblad bekend een luxe vijfsterren hotel in de vier panden te willen ontwikkelen. Ze zijn o.a. mede-eigenaren van het Amsterdamse hotel Seven-One-Seven aan de Prinsengracht. Een verbouwing van Parade 29 en de daar geplande hoofdingang lijken voorlopig onmogelijk. Ook moeten de vergunningen nog geregeld worden.