Sif mikt op groei buiten Europa bij bouwen platforms voor windmolens

Hij wijst erop dat het bedrijf voor opkomende markten in Azië recentelijk een samenwerkingsdeal heeft gesloten met GS Entec. Dat is om dat bedrijf met expertise te helpen bij het ombouwen van hun fabriek in het Zuid-Koreaanse Busan. Daar moeten straks ook windmolenfunderingen, zogeheten monopiles, worden gemaakt.

„Voor de markt in de Verenigde Staten lopen de gesprekken met een potentiële joint venture-partner”, geeft Van Beers ook aan. „Deze ontwikkelingen illustreren dat Sif zich niet alleen voorbereidt op de beoogde groei in Europa, maar ook een grote interesse heeft om een sleutelrol te spelen als de leidende fabrikant van monopile-funderingen wereldwijd.”

Windenergie

Nu veel landen afstappen van fossiele energie en over willen op onder meer windenergie, is er veel werk voor Sif. Volgens de topman zijn er afgelopen kwartaal in totaal 32 monopiles voltooid en 28 overgangsstukken. Dat zijn stuk voor stuk forse dingen. „We verwachten dat de totale productie voor het jaar 2022 ongeveer 172 kiloton zal bedragen”, aldus Van Beers.

Financieel verliepen de voorbije maanden zoals verwacht voor de onderneming. Sif had eerder dit jaar al zoveel opdrachten binnen dat er in heel 2023 geen werk meer bij kon. Vandaar dat het Limburgse bedrijf al even bezig is met plannen voor extra uitbreiding. Die zijn ook nodig omdat windmolens groter moeten worden met funderingen die groter zijn dan Sif ze momenteel kan bouwen.