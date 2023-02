Premium Het beste van De Telegraaf

Laatste Boeing 747 uit de fabriek: ’Beter voor planeet, maar pijn aan pilotenhart’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

De laatste aflevering dinsdagavond van de Boeing 747. Ⓒ ANP/HH

De laatste iconische Boeing 747 rolde dinsdagavond van de band in de fabriek in de VS. Een uniek moment aldus de kenners en vele duizenden liefhebbers in de wereld. ’The queen of the skies’ betekende een revolutie in de luchtvaart. „Van panda’s tot racewagens, we hebben alles er mee vervoerd”.