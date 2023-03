Nederlander gaf minder uit aan goederen, maar is positiever over financiën

De consumptie van huishoudens lag in januari 6,2% hoger dan een jaar eerder. Aan diensten zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, kappersbezoek of een bezoek aan een voetbalwedstrijd of restaurant gaven consumenten 12,2% meer uit. Aan voedingsmiddelen, dranken en tabak werd 5% minder uitgegeven. Wel werd 5,3% meer besteed aan duurzame goederen, waarbij vooral meer kleding, textiel, schoenen en elektrische apparaten werden aangeschaft.

Energieverbruik

Aan overige goederen werd 3,1% minder uitgegeven. Zo was het in januari dit jaar iets minder koud dan een jaar eerder en hebben huishoudens bezuinigd op het verbruik van energie. Ze hebben echter meer besteed aan motorbrandstoffen en persoonlijke verzorging.

Het CBS merkt daarnaast op dat de omstandigheden voor de consumptie in februari gunstiger waren dan in januari. Dat kwam onder meer doordat de jaar-op-daling van de beurskoersen omsloeg in een stijging, wat positief is voor de ontwikkeling van het vermogen van huishoudens. Verder waren consumenten minder pessimistisch over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden en positiever over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid.