Niet gezien als inkomsten box 1 Cryptohandelaar gaat vrijuit bij opgelegde aanslagen Belastingdienst

Door Willemijn van Benthem

De handelaar maakte een trading bot in eigen tijd. Ⓒ FOTO: Getty

AMSTERDAM - Een handelaar in cryptovaluta gebruikte een door hemzelf ontwikkeld computerprogramma dat koerstrends ontdekt. In 2017 behaalde hij daarmee behoorlijke winsten, het jaar erna juist weer verliezen. In drie jaar tijd werden door hem 124.004 transacties geïnitieerd. De Belastingdienst zag deze handelsactiviteiten als een bron van inkomsten en legde aanslagen op. De rechter oordeelde dat de Belastingdienst niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een objectieve voordeelverwachting.