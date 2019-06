IEA verlaagt groeiraming olievraag

De wereldwijde vraag naar olie stijgt volgens het IEA in 2019 met dagelijks 1,2 miljoen vaten. Dat is een neerwaartse bijstelling met 100.000 vaten. Voor 2020 rekent het IEA op een stijging van de vraag met 1,4 miljoen vaten per dag. Daarbij krijgt de olievraag mede steun van stimuleringsmaatregelen door overheden.

Oliekartel OPEC verlaagde donderdag ook al zijn prognose voor de groei van de wereldwijde olievraag dit jaar.