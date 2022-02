Premium Het beste van De Telegraaf

Nederland ontsnapt net aan gastekort: ’Prijzen voor consumenten blijven hoog’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De dreiging van een gastekort deze winter is voorbij. De vulling van het gasnetwerk is afgelopen weken voldoende geweest om het, bij een opvallend milde winter, net te kunnen uitzingen tot in het voorjaar.