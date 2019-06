Column: lekkere bankaandelen

Dat deed me denken aan de Japanse banken waar het dividendrendement nu is opgelopen tot 5%.

De gemiddelde lener hoeft maar 1% rente te betalen. Toch wordt er nog winst gemaakt, want de spaarder krijgt 0,0% betaald. Daar zijn we in Nederland ook niet ver meer van verwijderd trouwens.

Op hetzelfde moment renderen Nederlandse en Japanse staatsobligaties -0,15%. Je betaalt bijna 104% voor een obligatie die over tien jaar aflost op 100% en daarvoor krijg je jaarlijks een couponrente van 0,25%. Tel uit je winst verlies: 4% koersverlies, en tien keer 0,25% inkomsten. Ik kom uit op -1.5% rendement in 2029.

De koper kan alleen maar hopen dat iemand anders het van hem koopt tegen een nog hogere koers (oftewel een nog lagere rente). Anders had je je geld beter op de bankrekening kunnen houden. Er moeten heel veel institutionele beleggers met beleggersdwang zijn, want welke particulier zou zoiets in zijn hoofd halen?

Geen Japanse banken

Maar waarom kopen de Japanse particulieren geen bankaandelen, die een koers-winstverhouding van 7 hebben? Deze banken hebben nauwelijks slechte leningen omdat de centrale bank steeds meer geld in het systeem pompt en de economie doorsukkelt.

Het aantal faillissementen daalt nog steeds in Japan. In Europa hebben we weliswaar met meer kredietproblematiek te maken, maar hier kunt u banken kopen met een nog hoger dividend van 7% en een K/W van 8. Het zijn feitelijk hoogrenderende obligaties.

Ik kan twee redenen bedenken voor deze schijnbare paradox. Wellicht zien beleggers bankwinsten de komende jaren verder eroderen door de opkomst van fintech-concurrenten. Bankieren wordt een ’sunset-industry’.

"Bankieren wordt een sunset-industry"

In de toekomst sluit u uw obligatie gewoon via uw telefoon af en dankzij de data die uw kredietverlener over u heeft, kan hij een zeer goede inschatting maken van het risico.

Maar de banken zelf hebben die data van u al jaren in bezit en hebben inmiddels ook data-analisten in dienst om hun risicomodellen aan te scherpen. Dus dat zal zo’n vaart niet lopen.

De andere reden kan zijn dat beleggers de cijfers domweg niet vertrouwen en vermoeden dat de winsten wegsmelten door steeds lagere rentemarges en steeds verder oplopende slechte kredieten.

De centrale banken houden de economie echter zowel in Europa als in Japan met een politiek van pappen en nathouden overeind. Kredietproblemen lijken, met name in Japan, nog niet aan de orde en zoals beleggers zeggen „you get paid to wait.”

Ik hoef helemaal geen zonnig toekomstbeeld te hebben. Tegen deze prijzen kan ik elk jaar een koersverlies van 5% dragen voordat het aandeel een slechter alternatief dan een obligatie is.

Voor mij is het zonneklaar: ik zeg ja tegen de obligatie met een lekkertje en zeg nee tegen de obligatie met vieze nasmaak.

Arnout van Rijn (1965) woont en werkt in Hongkong. Hij is fondsmanager van RobecoAsia Pacific Equities sinds 2007.