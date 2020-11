’Zieke’ docent werkt stiekem elders: ruim €37.000 terugbetalen

De arbeidsongeschikte aardrijkskundedocent werkte gewoon ergens anders. Ⓒ Hollandse Hoogte / Harry Meijer

Amsterdam - Als je je hebt ziek gemeld, kun je niet zomaar ergens anders aan de slag. Ook niet als je eigenlijk maar twee dagen in dienst was, en het andere werk dus ’in je eigen tijd’ doet. Daar kwam een aardrijkskundedocent achter. Hij moet zijn salaris over bijna twee jaar terugbetalen.