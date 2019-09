Robot print eigen arm

MX3D-directeur Gijs van der Velden toont een van de objecten die de printrobots van het bedrijf kunnen creëren. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - De eerste 3D-geprinte metalen voetgangersbrug wordt begin 2020 over de gracht aan de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam geïnstalleerd. Met het project bewijst de startup MX3D dat metaal printen prima geschikt is voor industriële toepassingen.