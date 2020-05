’China wil versoepeling in handelsdeal met VS’

De zogeheten fase 1-deal maakte in januari een voorlopig einde aan de handelsoorlog tussen de economische grootmachten. China beloofde in de deal onder andere meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen en de financiële markt verder open te stellen voor buitenlandse partijen. De VS zagen af van een eerder aangekondigde ronde van nieuwe importheffingen.

Vorige week lieten Chinese en Amerikaanse handelsafgevaardigden nog weten de deal te willen naleven. Maar Global Times is doorgaans goed geïnformeerd als het om de Chinese overheid gaat. De krant is gelieerd aan het Volksdagblad, wat op zijn beurt de officiële spreekbuis is van de Communistische Partij in het Aziatische land.

De Amerikaanse president Donald Trump zette de betrekkingen met China recent herhaaldelijk op het spel met opmerkingen dat hij bewijs zou hebben dat het nieuwe coronavirus oorspronkelijk afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan, waar het virus voor het eerst uitbrak. China heeft die beschuldigingen ontkend. In Peking zou er volgens Global Times sprake zijn van een „tsunami aan boosheid.”