Community-bouwer InSided in Amerikaanse handen

Het eind 2010 door Robin van Lieshout en Wouter Neyndorff opgerichte InSided ontwikkelt software waarmee bedrijven zelf een online gemeenschap kunnen bouwen. Hoewel het bedrijf met klanten als T-Mobile, Zapier en Dyson de omzet en het klantenbestand nog steeds zag groeien, denkt het onder leiding van Gainsight het groeitempo te kunnen versnellen.

Gainsight levert net als InSided software om klantentevredenheid te optimaliseren. „Door onze krachten te bundelen met Gainsight hebben we onszelf in de beste positie geplaatst om bedrijven over de hele wereld te helpen digitale technologie te gebruiken om alle aspecten van het klanttraject te stimuleren”, aldus Van Lieshout.

Bij InSided werken zo’n honderd mensen en het bedrijf is actief in twintig landen. De Verenigde Staten is de grootste groeimarkt. Begin 2016 ontving het bedrijf een kapitaalinjectie van € 6 miljoen van het Franse Ventech, Het Amsterdamse Henq en het Belgische Fortino Capital. Kort daarna werd een kantoor geopend in New York.