Farmaceut Roche tornt niet aan verwachtingen

Op basis van de huidige stand van zaken rond Covid-19 rekent Roche dit jaar op een omzetgroei van 2 tot 6 procent, bij constante wisselkoersen. De winstgroei zal daarbij in lijn met de omzet groeien, zo is de verwachting. Het dividend zal dit jaar naar verwachting verder worden opgevoerd. In het eerste kwartaal voerde Roche de omzet met 2 procent op. Bij constante wisselkoersen was dit 7 procent.

Roche staat erom bekend vrij conservatief te zijn met zijn voorspellingen. Daardoor komt het vrijwel niet voor dat de Zwitsers hun verwachtingen in de loop van een boekjaar neerwaarts bij moeten stellen. Vorig jaar heeft het bedrijf zijn verwachtingen tot drie keer toe opwaarts bijgesteld.

De farmaceut zag in het eerste kwartaal van het jaar dat de vraag naar zijn medicijnen goeddeels in stand bleef. Daarbij valt het op dat de nieuwe medicijnen gretiger aftrek vinden dan de oudere middelen die de voorgaande jaren de resultaten van Roche juist goed deden.

Verder is er veel vraag naar de coronatests van de onderneming, waarvoor het de productiecapaciteit fors opvoerde. Ook werkt Roche aan een potentieel middel tegen Covid-19. In verschillende landen loopt een klinische fase III-studie om de veiligheid en werkzaamheid van Actemra / RoActemra bij een ernstige Covid-19-longontsteking te evalueren. Resultaten van die test worden aan het begin van de zomer verwacht.