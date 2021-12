Triodos brengt certificaten naar semi-publieke beurs

Triodos hakte dinsdag de knoop door over de certificaten, waarvan de handel in de problemen zit sinds het uitbreken van de coronacrisis. Recent kondigde de bank op een algemene aandeelhoudersvergadering aan dat het ging onderzoeken wat te doen met de stukken, waar certificaathouders mee zitten opgescheept sinds de handel in januari werd stilgelegd. In oktober was de handel net weer opgestart nadat Triodos die bij het uitbreken van de coronapandemie had moeten stopzetten.

De keuze is nu gevallen op verhandeling via een handelsplatform waar niet anoniem gehandeld kan worden, een zogenoemd Multilateral Trading Facility (MTF). „Wij vinden het belangrijk dat we onze certificaathouders kennen”, licht een woordvoerder toe. „Dat heeft het huidige interne systeem ook: wij weten wie in je investeert en met wie we een gesprek voeren.”

Voor welk platform Triodos kiest is nog niet bekend. De datum van de beursgang, die tussen de twaalf en achttien maanden moet plaatsvinden, hangt af van de marktomstandigheden en interesse van investeerders, benadrukt de duurzame bank.

Voor huidige certificaathouders is de stap niet onomstreden. Met een semi-publieke notering raken zij de vaste prijs kwijt van het beleggingsproduct dat voor het eigen vermogen van hun bank gebruikt wordt. Houders krijgen nu jaarlijks een rendement tussen de 2,5% en 4% in cash of extra certificaten. Triodos geeft sinds de oprichting in 1980 certificaten van aandelen uit, die klanten via een intern systeem voor een vaste prijs kunnen aan- en verkopen.

Om de waarde van de stukken omhoog te krikken wil Triodos wel voor €14,4 miljoen aan certificaten terugkopen.