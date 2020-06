Japanse uitvoer keldert in mei

De export daalde volgens het ministerie van Handel met 28,3 procent ten opzichte van een jaar eerder, waar economen in doorsnee rekenden op een krimp met iets meer dan 26 procent. Een maand eerder was er nog sprake van een daling van de uitvoer met 21,9 procent. De uitvoer naar China, de grootste handelspartner van Japan, zakte op jaarbasis met 1,9 procent in. Dat is een verbetering ten opzichte van een maand eerder. De afzet richting de Verenigde Staten, de belangrijkste handelspartner van Japan, halveerde.

De verzendingen naar de Aziatische regio, goed voor meer dan de helft van de Japanse export, zakte met 12 procent in en de uitvoer naar de Europese Unie met bijna 34 procent.

De invoer zakte met 26,2 procent, waar kenners rekenden op een daling met 20,4 procent. Het handelstekort kwam uit op 833,4 miljard yen, omgerekend bijna 7 miljard euro.