Beursblog: dempen onrust banken geeft AEX steeds meer vaart

ASR Nederland treedt met ingang van 20 maart toe tot de AEX Index. Ook behoudt ASR Nederland haar positie in de AEX ESG Index. Met een gongslag opende Jack Julicher, Directeur ASR Vermogensbeheer, de handelsdag. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 733.53 0.89 %

De AEX raakt vrijdagochtend steeds beter op dreef na een goede start Beleggers keren massaal terug naar de markt nadat de vrees voor een escalatie in de bankensector flink is getemperd. Financials zijn flink in herstel. Shell en Arcelor vallen het meest in de smaak.