Beursblog: ING onderaan lagere AEX

Door Johan Wiering

ASR Nederland treedt met ingang van 20 maart toe tot de AEX Index. Ook behoudt ASR Nederland haar positie in de AEX ESG Index. Met een gongslag opende Jack Julicher, Directeur ASR Vermogensbeheer, de handelsdag. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 722 -0.7 %

De AEX is gaandeweg de middag verder weggezakt, door aanhoudende zorgen over de Europese en Amerikaanse bankensector. Vrees dat Nederlandse banken geraakt worden, doet vooral ING op het Damrak pijn. In de VS staan alle beursgraadmeters ook duidelijk lager.