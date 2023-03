Beursblog: tech en banken geven beurzen in Japan en China mooi herstel

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

De Aziatische aandelenmarkten hebben op vrijdag de weg omhoog stevig ingeslagen in navolging van de mooie herstelbeweging in de VS een dag eerder. Vooral banken veren op vanwege de verminderde stress over de sector na de grote steun voor First Republic.