Beursblog: winst AEX loopt flink terug onder druk ING; hoofdrol PostNL

Door Redactie DFT

ASR Nederland treedt met ingang van 20 maart toe tot de AEX Index. Ook behoudt ASR Nederland haar positie in de AEX ESG Index. Met een gongslag opende Jack Julicher, Directeur ASR Vermogensbeheer, de handelsdag. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 725.77 -0.18 %

Na de stevige opleving in de ochtend taakt de AEX de winst grotenedeels weer kwijt. ING zakt weer in het rood. Chipfondsen en Shell zitten in de voorhoede. Midkapper PostNL blinkt uit.