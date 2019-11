Wall Street duidelijk lager na handelsvrees

New York - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag in de middaghandel duidelijk in de min. De handelsvrees op Wall Street kreeg een verdere impuls na berichten dat Washington en Peking waarschijnlijk dit jaar niet meer tot overeenstemming komen over de eerste fase van een handelsdeal. Verder wordt uitgekeken naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve die later op de dag worden vrijgegeven.