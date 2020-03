Nederlandse industrie produceert meer

Binnen de industrie groeide de productie in de machine-industrie het hardst, namelijk met 15 procent op jaarbasis. In iets meer dan de helft van de acht bedrijfsklassen in de industrie was er sprake van krimp. Dit was onder andere het geval bij makers van metaalproducten, transportmiddelen en rubber en kunststof.

Ten opzichte van december steeg de industriële productie in januari met 3,1 procent. Volgens het CBS steeg in februari ook het producentenvertrouwen in de industrie.