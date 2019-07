Duitse vermogensreus vormt grootste Nederlandse datacenters

DWS nam eerder dit jaar de datacenters van NLDC over van KPN. Het heeft een meerderheidsbelang in de datacenters van The Datacenter Group (TDCG) gekocht. De fusie moet nog worden afgerond. „Beide aankopen zijn gedaan ten behoeve van het Europese infrastructuurfonds van DWS”, aldus de vermogensbeheerder.

De bedrijven worden onder DWS door de fusie een grote aanbieder voor multinationals, overheden, cloud- en it-dienstverleners en kleinere ondernemingen.

Grootste Nederlandse aanbieder

De samenvoeging is vooral rond Amsterdam geconcentreerd. De tien vestigingen hebben een gezamenlijke omvang van bijna 50.000 m2 en een capaciteit van 65 megawatt.

Het is daarmee de grootste Nederlandse aanbieder en concurreert met tien datacenters met branchegenoten als InterXion en Alticorn.

De Duitse vermogensbeheerder DWS investeert met meerdere beleggingsfondsen in infrastructuur. Via het European infrastructure fund PEIF II is €2,6 miljard belegd.

„De ondernemingen hebben vestigingen die geografisch goed zijn gespreid, waarmee ze een aantrekkelijke aanbieder van co-location zijn om klanten goed te ondersteunen”, aldus Hamish Mackenzie, hoofd van de infrastructuurtak bij vermogensbeheerder DWS.

NLCD werkt onder meer voor ziekenhuizen, scholen, lokale overheden, ministeries en bedrijven.

The Datacenter Group nam in september vorig jaar twee datacentra over van Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund.