’Betalingsverwerker Stripe onderzoekt beursgang’

Door ANP

Ⓒ ANP/HH

New York - De grote betalingsverwerker Stripe wil mogelijk volgend jaar naar de beurs. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg is Stripe aan het praten met zakenbankiers over een gang naar de aandelenmarkt in New York in 2022.