Vapiano bijna failliet

De beursgenoteerde onderneming die Italiaanse gerechten op de kaart heeft staan, ziet in eventuele staatssteun zijn laatste kans om een faillissement af te wenden. Het bedrijf spreekt in een persverklaring van ’drie weken om een bankroet te ontlopen’. Als dat faillissement er toch komt, staat het werk van 3800 mensen in Duitsland en 10.000 wereldwijd op het spel.

Omzetkrimp

Vapiano zag de afgelopen periode de omzet „drastisch” dalen vanwege de pandemie. Zonder omzet is het onmogelijk om de salarissen en huur door te betalen, aldus de keten. Naar verwachting krimpen de opbrengsten in de eerste helft van het jaar met meer dan een vijfde vergeleken met een jaar eerder.

De restaurantketen zal zo snel mogelijk een aanvraag indienen voor staatssteun. Als dat niks oplevert, zal Vapiano uitstel van betaling aanvragen.

De 55 Duitse vestigingen van Vapiano sloten hun deuren op donderdagavond. Vrijdag ging de meerderheid van de resterende ruim 230 filialen in 33 landen dicht.