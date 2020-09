Nederlandse rechter fluit Berlusconi’s Mediaset terug

Het was de bedoeling dat Mediaset zich vervolgens op papier zou vestigen in Nederland. Maar de Franse grootaandeelhouder Vivendi voelde zich buitenspel gezet door dit plan en stapte naar de rechter.

Machtsstrijd

Binnen Mediaset is al jaren een machtsstrijd gaande. Vivendi, het mediabedrijf van miljardair Vincent Bolloré, deed in 2017 een mislukte vijandige overnamepoging, waar het een aandelenbelang van 29% in Mediaset aan over hield. Fininvest, de investeringsmaatschappij van de familie Berlusconi, houdt de meeste stukken: 34,5%.

Bekijk ook: Italiaanse rijken zijn dol op Nederland

De Berlusconi’s orkestreerden in september 2019 een aandeelhoudersvergadering waarop besloten werd de Italiaanse en Spaanse beursgenoteerde takken van Mediaset te fuseren en in een Nederlandse nv onder te brengen. Binnen die nv zouden de langstzittende aandeelhouders - lees de Berlusconi’s - het meeste stemrecht krijgen. Maar de rechter stak daar vandaag dus een stokje voor.