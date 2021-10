Premium Het beste van De Telegraaf

Luchtvaart slaat alarm om plan voor zwaardere belasting CO2

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De luchtvaartsector is de schrik om het hart geslagen nu het ministerie van Infrastructuur aan de slag is met het nog zwaarder belastenvan de luchtvaart dan de Europese Commissie al van plan is. Een ‘alleingang’ van Nederland kan veel banen kosten en voor diplomatieke spanningen zorgen.