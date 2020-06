Kleine vakbond VCP houdt boot nog af met pensioenakkoord

Vannacht stemde de VCP over het akkoord. Op hun website maakt de vakbond bekend dat het „geen ja, maar ook geen nee zegt tegen de uitwerking van het pensioenakkoord.” Er zijn veel goede punten aan het akkoord, die ze niet met een ’nee’ stem willen afdoen. Maar er zitten aan de uitwerking nog wel wat haken en ogen.

Grootste struikelpunt? De compensatie rond de doorsnee-systematiek. In het nieuwe pensioenakkoord gaat iedereen gaat dezelfde premie betalen, met het idee dat de inleg van jongeren op die manier langer kan renderen. Dan is er dus een groep 35-55 die wel jaren heeft betaald voor ouderen maar die nu dat geld niet terugkrijgt in de vorm van de premies van jongeren. Het is nog onduidelijk hoe deze groep gecompenseerd zou worden.

Alternatief plan

De VCP komt met een plan om dit op te lossen en willem best ’ja’ stemmen, als de Tweede kamer de punten in het plan meeneemt in het pensioenakkoord. met dit plan zou het compensatieprobleem volgens de VCP worden opgelost.

„Indien deelnemers in de toekomst geen compensatie krijgen, moet het ook voor heel Nederland duidelijk zijn dat dit een breed gedragen politieke keuze is en niet die van ons”, zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

De VCP laat weten dat het niet alleen nog een probleem heeft met de uitwerking van het akkoord, maar ook met de manier waarop het overlegproces is verlopen. “Onze leden weten niet tegen welke verborgen gebreken ze kunnen aanlopen, wanneer zij in 4 werkdagen een uitwerking van een pensioenstelsel van de toekomst moeten beoordelen op basis van slechts enkele pagina’s informatie. Onze achterban voelt zich geschoffeerd. Dit traject is op deze wijze niet voor herhaling vatbaar”, zegt hij.