’Cao te veel gericht op loon’

,,De focus ligt te veel op de loonsverhoging van 5%”, zegt een woordvoerder. ,,En daarom lukt het niet om goede afspraken te maken over vitaliteit. De looneis van met name de FNV leidt de aandacht af van allerlei andere onderwerpen die ook belangrijk zijn voor werknemers. We kunnen niet snel genoeg zijn om daar juist afspraken over te maken, zodat het kan worden omgezet in beleid. Het gaat nu veel te langzaam.”

In totaal zijn er in het eerste halfjaar 170 cao’s afgesloten voor bijna 750.000 werknemers. Onder andere schoonmakers, bakkers, werknemers van chipfabrikant NXP, verzekeraar Achmea en telecombedrijf KPN hebben een nieuwe cao. Volgens de AWVN ligt de focus aan de cao-tafel vooral op hoger loon, meestal gevolgd door het generatiepact.

Veel energie verloren

Daardoor gaat er veel energie verloren om vernieuwende afspraken te maken over eigen regie van de werknemer, zoals persoonlijke keuzebudgetten, langer doorwerken en flexibele organisaties.

Bovendien constateert de AWVN dat vakbonden liever afspraken maken over het generatiepact of andere vormen waarbij oudere werknemers minder uren hoeven te werken, terwijl veel werkgevers liever willen praten over de ombouw van ontziemaatregelen. ,,Op die manier kan voorkomen worden dat de huidige jongere werknemers hun arbeidsmarktwaarde in de toekomst zien krimpen”, aldus de werkgeversclub.