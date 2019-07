KBC verlaagt advies op Beter Bed

Amsterdam - Beter Bed staat voor een ingrijpende reorganisatie, waarbij het onder meer een verkoop van de Duitse dochter Matratzen Concord onderzoekt. Volgens KBC Securities zit er in potentie muziek in het aandeel, maar is het gelet op de risico's voor nu beter om een afwachtende houding aan te nemen. Om die reden verlaagde de Belgische bank het advies en het koersdoel.