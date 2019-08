China toont goede wil in handelsconflict

China en de VS praten achter de schermen over een ontmoeting in september in Washington.

Volgens de woordvoerder moeten beide partijen de juiste omstandigheden creëren om vooruitgang in het handelsoverleg te boeken. Peking is tegen een escalatie van het handelsconflict met de Amerikanen en bereid op rustige wijze de kwestie op te lossen, aldus de zegsman.

Vorige week vrijdag laaide het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten verder op nadat Peking nieuwe importheffingen op Amerikaanse goederen had aangekondigd. Daarop kwam de Amerikaanse president Donald Trump met hogere heffingen voor Chinese producten.