AMS doet nieuw bod op Osram

Het tweede bod van AMS is hoger dan de 3,4 miljard euro die investeerders Bain en Carlyle willen neertellen voor Osram. Dat bod werd door het bestuur van Osram geaccepteerd, maar viel bij Allianz Global Investors niet in goede aarde. Met ruim 9 procent van de aandelen Osram in bezit is dat de grootste aandeelhouder.

Volgens AMS biedt de combinatie met Osram tastbare voordelen voor aandeelhouders. De Oostenrijkers denken op jaarbasis ruim 300 miljoen euro aan kostenvoordelen te behalen. Als de overname doorgaat, wil AMS op zoek naar een nieuwe eigenaar voor de tak die LED-lampen maakt voor de consumentenmarkt. Voor de divisie Digital moet onderzocht worden of die tak afgestoten moet worden of toch beter behouden kan blijven.

AMS liet bij de kwartaalcijfers eind vorige maand al weten een tweede bod op Osram te overwegen. De Oostenrijkers zeiden benaderd te zijn door financiële partners die wilden helpen de overname te financieren.