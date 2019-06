Galapagos eerder klaar met rekrutering studie

Het betreft de zogenoemde Roccella-studie die de werkzaamheid en veiligheid onderzoekt van drie verschillende eenmaaldaagse doseringen. Hiervoor werden in negen maanden meer dan 850 patiënten gerekruteerd in 12 landen in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Galapagos is verantwoordelijk voor het onderzoek in de Verenigde Staten, waar meer dan 300 patiënten werden gerekruteerd. Servier is verantwoordelijk voor deze studie in alle andere landen.

Artrose is een veel voorkomende en invaliderende ziekte. Volgens Galapagos is er nu nog geen behandeling beschikbaar om de ziekte af te remmen; patiënten krijgen alleen symptomatische behandelingen.

Galapagos heeft van de Amerikaanse toezichthouder FDA de zogeheten Fast Track-status gekregen voor het kandidaatmedicijn. Het bedrijf heeft de volledige commerciële rechten in de VS. Op basis van de overeenkomst met Servier krijgt Galapagos ook mijlpaalbetalingen bij het behalen van bepaalde doelen, en royalty's bij commercialisering buiten de VS.