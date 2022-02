Hypotheekgarantie steeds minder in trek

Dat blijkt uit een overzicht dat de stichting achter NHG over het vierde kwartaal van 2021 naar buiten heeft gebracht. De stichting gaf 27% minder garanties af voor de aankoop van een woning in vergelijking met het vierde kwartaal van 2020.

De voornaamste reden dat mensen zonder NHG kopen is dat woningen er te duur voor zijn. In 2021 kwamen alleen huizen tot €325.000 voor de regeling in aanmerking, of €376.000, als energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd.

Maar ook in het segment dat nog wel onder de garantie kan vallen daalt het aandeel kopers dat het afsluit. Voor een deel komt dat door beleggers die goedkope woningen opkopen, maar niet in aanmerking komen voor NHG. Maar ook starters kiezen vaker voor een hypotheek zonder NHG. Zij hebben geen zin in de strenge voorwaarden van de NHG. Zo kun je geen NHG afsluiten als je kiest voor een aflossingsvrije hypotheek.

Restschuld

De NHG springt in als een huizenbezitter met die garantie zijn hypotheek niet meer kan betalen. Zo garandeert NHG bij een gedwongen verkoop dat hypotheekverstrekkers hun geld terugkrijgen als de woning minder oplevert dan de hypotheekschuld. Dat drukt ook vaak het hypotheektarief, omdat de bank minder risico loopt.

Steeds minder huiseigenaren hoeven overigens een beroep te doen op de NHG. Huizenprijzen stijgen zo hard, dat verkopen met een restschuld bijna nooit meer voorkomt.