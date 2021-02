‘Populariteit van bitcoin heeft ook schaduwzijde’

De bitcoin schoot dit jaar uit de startblokken met een voorlopig aangescherpt record tot boven de $48.000. Aanleiding voor de kooplust bij beleggers heeft onder meer te maken met het aan boord stappen van Tesla-baas Elon Musk met een bedrag van $1,5 miljard. Daarnaast zetten steeds meer grootbanken in de VS de deur open voor klanten om activiteiten met cryptomunten te ondernemen.

Sneyd benadrukt dat bitcoin uit sociaal oogpunt voordelen heeft. Hij wijst daarbij op het idee achter de digitale munt om financiële markten te democratiseren door het verwijderen van tussenpersonen.

Anomiteit

De anominiteit die bitcoin en andere crptomunten biedt, is een ander gunstig aspect, meent Sneyd. „Voor mensen in landen met onderdrukkende regimes is veiliger en tegelijkertijd geeft het meer privacy in deze digitale tijden.”

Toch heeft de bitcoin ook een zeer groot nadeel, legt Sneyd uit. „Het stroomverbruik is enorm bij het zogeheten datamining, dat vooral in China plaatsvindt doordat in de steenkool intensieve regio’s van het land energiekosten worden gesubsidieerd. Dat is dan ook de reden om cryptomunten een negatieve beoordeling te geven.”

Aan de andere kant is Sneyd positief gestemd over de block-chaintechnologie die aan de basis ligt van de cryptomunten. „Deze technologie ingezet worden voor onder meer de distributie van hernieuwbare energie.”