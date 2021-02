Datingbedrijf Parship en taalapp Babbel willen naar beurs

De huidige hoge beurskoersen en beursgangen van branchegenoten zorgen voor een mogelijke golf van nieuwe bedrijven die een beursnotering willen.

Lesson Nine, het moederbedrijf van Babbel, zou al met adviseurs in gesprek zijn over een gang naar de beurs in Frankfurt. Tijdens de coronalockdowns heeft het bedrijf veel nieuwe abonnementen verkocht aan mensen die hun vrije tijd willen gebruiken om een taal te leren.

ParshipMeet lijkt geïnspireerd te zijn door de succesvolle beursgang van de Amerikaanse branchegenoot Bumble. Het Duitse bedrijf is nu nog in handen van mediaconcern ProSiebenSat.1, maar dat zou een deel van zijn aandelen te gelde willen maken.

Gunstig klimaat

Nog meer Duitse bedrijven willen profiteren van het gunstige beursklimaat. Zo lonken ook maker van protheses Ottobock en online leverancier van auto-onderdelen Autodoc naar de beurs in Frankfurt. Eerder deze week werd bekend dat Volkswagen zijn sportwagenmerk Porsche naar de beurs wil brengen. Bovendien zou telecomconcern Vodafone 4 miljard euro op willen halen met een beursgang van zijn zendmastentak.

Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland is er meer interesse van bedrijven in de beurs. In Amsterdam gingen investeringsvehikel ESG Core en de Poolse pakketbezorger InPost naar de beurs. Ook zouden daar meerdere andere investeringsvehikels geld op willen halen met een beursgang.