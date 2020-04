Olieprijs hard onderuit tot dicht tegen $20

De WTI-prijs zakte rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) nog eens 7%, waarmee het vorige dieptepunt van dit jaar tot onder de $20 per vat weer in zicht komt.

Het is vooral afwachten in hoeverre andere grote olieproducerende landen, zoals Amerika en Canada mee zullen gaan doen met het mes te zetten in de olieproductie.

Afgelopen maandag werd definitief het licht op groen gezet bij landen van de OPEC de productie te gaan beperken om de olieprijs te stabiliseren.

Vooral in Amerika kan de aanhoudende druk op de olieprijs grote gevolgen hebben voor de olie-industrie. Miljoenen banen staan op de tocht als de vrije val van het zwarte goud doorzet.

Volgens lliot Hentov, oliedeskundige bij State Street Global Advisors, liggen ondanks de historische OPEC-deal de risico’ s nog steeds aan de onderkant. Hij wijst er op dat er nog teveel onzekerheid is over hoe groot het herstel van de olievraag zal zijn als de coronastorm gaat liggen. Hij verwacht wel een sterke opleving van de prijs van het zwarte goud in de tweede helft van 2020.