Jannis Brevet verkoopt Inter Scaldes Nieuwe topchef voor een van exclusiefste restaurants

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Jannis en Claudia Brevet (l.) em Sanne en Jeroen Achtien. Ⓒ Foto Inter Scaldes

Toprestaurant Inter Scaldes (***) in het Zeeuwse Kruiningen wordt overgenomen door superchef Jeroen Achtien (35). Inter Scaldes behoort tot de top twee van exclusiefste Nederlandse sterrenzaken. Alleen De Librije (***) in Zwolle krijgt in ons land dezelfde, allerhoogste score van de culinaire scherprechters van Michelin.