Opmerkelijk: leegstand winkels loopt terug

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Nederland staat 2,6 miljoen vierkante meter winkelruimte leeg. Dat staat grofweg gelijk aan vierhonderd voetbalvelden. Ook staat er 3,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Dat is ruim 6 procent van het totale kantooroppervlak, terwijl het nog om bijna 7 procent ging in 2017.

De meeste leegstaande winkels en kantoren worden al langere tijd niet gebruikt. Twee derde stond vorig jaar ook al leeg. Het gaat hierbij om ongeveer 7000 winkels en 6000 kantoren.

In Limburg staan de meeste winkels leeg, bijna 9 procent. Daarna volgen Flevoland en Friesland met 7 procent. Noord-Holland, Zeeland en Gelderland staan onderaan. In deze provincies wordt 5 procent van de winkelruimte niet gebruikt.