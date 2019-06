Vijf vragen: moet je instappen bij beursgang Fastned?

Fastned denkt quitte te draaien als 1,5% van het wagenpark elektrisch is. Ⓒ Hollandse Hoogte

Laadpalen-exploitant Fastned gaat vrijdag naar de beurs. Oprichter Bart Lubbers is president-commissaris en grootaandeelhouder (50%), ceo is medeaandeelhouder Michiel Langezaal (30%). Zijn jaarsalaris van €72.000 is een van de laagste van een topman op de beurs. Beide verkopen geen aandelen.