Vermogensbeheerder Baillie Gifford negeert beursmalaise, steekt loftrompet over Takeaway

Vermogensbeheerder Baillie Gifford heeft veel vertrouwen in Just Eat Takeaway.

Amsterdam - De Schotse vermogensbeheerder Baillie Gifford vindt de dagelijkse ontwikkelingen op de aandelenmarkten oninteressant en maakt zich totaal geen zorgen over de stevige correctie in de afgelopen paar maanden. „Voor ons telt alleen waardegroei van onze beleggingen op lange termijn. Wij zien ook geen reden nu veranderingen in portefeuilles door te voeren”, meldt partner Stuart Dunbar ter gelegenheid van de opening van een kantoor in Amsterdam.